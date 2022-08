Passe Livre Universitário renova benefício a estudantes em Magé. - Divulgação.

Publicado 18/08/2022 12:44

Magé - Os estudantes de Magé que têm o Passe Livre Universitário devem ficar atentos para a renovação do benefício. A Coordenadoria da Juventude, ligada à Secretaria Municipal de Governo, divulgou que haverá, na próxima semana, três encontros para manutenção dos contemplados no programa, no segundo semestre de 2022.



De acordo com a Coordenadoria da Juventude, os universitários devem comparecer com os documentos referentes à matrícula e grade de disciplinas para atualização dos dados, cópias do RG e comprovante de residência e assinar o termo de compromisso 2022.2, além de receber orientações básicas importantes.



“Diferente do último semestre, quando houve apenas um encontro para todos, dessa vez serão três encontros para facilitar o acesso do contemplado”, disse o coordenador de Juventude, Samuel Estevão.



As datas e os locais:



Terça-feira (23/08), às 18h – Escola Municipal Desembargador Oswaldo Portella (para os contemplados dos distritos Magé e Santo Aleixo);

Quarta-feira (24/08), às 18h – Escola Municipal Profª Ophélia Ribeiro Martins (para os contemplados dos distritos Suruí e Mauá);

Quinta-feira (25/08), às 18h – Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles (para os contemplados dos distritos Piabetá e Rio do Ouro).



O benefício, concedido pelo governo municipal através do Cartão Riocard, garante as passagens de ônibus dos estudantes de Magé para universidades públicas e privadas do Rio, Niterói, São Gonçalo e outros municípios da Baixada Fluminense e Região Serrana. O atual governo municipal ampliou, desde o ano passado, a concessão do benefício para atender até 700 universitários mageenses.