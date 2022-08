Magé abre Semana da Juventude com palestra sobre empoderamento juvenil. - Divulgação.

Magé abre Semana da Juventude com palestra sobre empoderamento juvenil.Divulgação.

Publicado 23/08/2022 08:19 | Atualizado 23/08/2022 11:35

Nesta segunda-feira (22), a Prefeitura de Magé deu início à Semana da Juventude em comemoração ao Dia Municipal da Juventude – 12 de agosto, instituído este ano através da Lei 2669/2022. A primeira ação foi realizada no CIEP 128 Magepemirim, com uma palestra sobre empoderamento juvenil ministrada pelo doutor em psicologia social do Programa EICOS da UFRJ, André Fayão, aos alunos do 1º ano do Ensino Médio do colégio.



“O empoderamento é uma categoria da psicologia social muito importante porque serve como um caminho que permite as pessoas a adquirirem mais poderes e a terem mais autonomia. A juventude hoje demanda uma atenção especial porque é um dos segmentos mais importantes para as mudanças sociais. Por conta da pandemia, tivemos perdas na educação e na economia, então a noção de empoderamento é importante para que os jovens possam encontrar uma saída”, enfatizou o palestrante.



Além do palestrante André Fayão, participaram da mesa de abertura da Semana da Juventude a diretora do CIEP 128, Sônia Lima; o coordenador de Juventude de Magé, Samuel Estevão; e Bruno Lourenço, secretário municipal de Comunicação e Eventos, que falou sobre a criação do Conselho Municipal de Juventude na cidade.

“Os jovens são as peças chaves para o futuro da nossa cidade e do nosso país. Estamos instituindo em Magé o Conselho Municipal da Juventude, que é de extrema importância para debater as políticas públicas voltadas à juventude que devem ser implementadas pelo governo em nosso município. Os jovens mageenses estarão juntos conosco para participar dessas decisões, e a participação deles é essencial”, disse o secretário.

A Semana da Juventude continua até o próximo sábado com mais dois grandes projetos. De terça à quinta-feira, com as reuniões de renovação do Passe Livre Universitário, que custeia a passagem de até 700 estudantes mageenses que cursam o Ensino Superior em outros municípios. No sábado, às 18h, a Praça de Piabetá recebe a Batalha de MCs para fomentar a cultura do Hip Hop, com 16 artistas locais concorrendo a prêmios de até 2 mil reais.



“Com a Semana da Juventude a gente pretende garantir o processo de conscientização da juventude com o papel de cidadão, dando a eles a responsabilidade de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além da abertura com essa palestra, seguimos o calendário com o projeto do Passe Livre, que beneficia nossos estudantes universitário, e finalizando com a Batalha de MCs, que vai quebrar a barreira do preconceito contra esse movimento de jovens artistas mageenses”, explicou Samuel Estevão.



Programação:



23/08 às 18h– Renovação do Passe Livre Universitário na E.M. Des. Oswaldo Portella

24/08 às 18h– Renovação do Passe Livre Universitário na E.M. Profª Ophélia Ribeiro Martins

25/08 às 18h– Renovação do Passe Livre Universitário na E.M. Geralda Izaura Ferreira Telles

27/08 às 18h– Batalha de MCs na Praça de Piabetá.