Dia D de vacinação contra a Pólio e multivacinação aplicou mais de 7 mil doses em Magé. - Divulgação.

Dia D de vacinação contra a Pólio e multivacinação aplicou mais de 7 mil doses em Magé.Divulgação.

Publicado 23/08/2022 10:19 | Atualizado 23/08/2022 20:01

Magé - Os mageenses se vacinaram na Campanha Nacional contra a poliomielite e multivacinação no último sábado (20). Foram 7.350 doses aplicadas, sendo 2.075 da vacina contra a pólio e outras 5.275 de imunizantes do calendário de rotina.



“O Dia D foi um grande avanço na imunização em Magé, aplicamos mais de 7 mil doses de vacinas. Sabemos que muitos pais trabalham durante a semana e a aplicação das vacinas no sábado facilitou muito o sucesso da campanha”, garante o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



Todas as 47 Unidades de Saúde da Família e o Centro de Imunização ficaram abertos para receber as crianças e adolescentes que fazem parte do público-alvo. As campanhas foram abertas em 8 de agosto e seguem até o dia 9 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos 48 postos do município.



“Quem perdeu a oportunidade pode procurar um dos postos até o dia 9 de setembro com a caderneta de vacinação, cartão SUS e o RG. Manter a caderneta atualizada é essencial para prevenir muitas doenças”, reforça Henrique.