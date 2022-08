Prefeitura de Magé lembra Dia Mundial do Combate ao Fumo. - Divulgação.

Publicado 30/08/2022 07:15 | Atualizado 30/08/2022 19:27

Magé - Com o intuito de conscientizar a população sobre os malefícios do cigarro, na última segunda-feira (29), Dia Mundial de Combate ao Fumo, a Secretaria Municipal de Saúde realizou diversas ações no calçadão de Magé. Foram realizados testes de glicemia, aferição de pressão arterial e conversas com especialistas.



Quem passou pelo calçadão recebeu orientações de como proceder para iniciar o tratamento. Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, INCA, cerca de 443 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo.



As ações de saúde ocorrem de forma periódica em diversos pontos do município, para levar conhecimento à população que, muitas vezes, não tem tempo ou precisa de um incetivo para buscar uma unidade de saúde.