Mais uma rua recebe concretagem no 2º distrito. - Divulgação.

Publicado 01/09/2022 08:22

Magé - Chegou a vez dos moradores da Travessa Além Bergara, 773, no bairro Capela, comemorarem a chegada da pavimentação. A rua está passando pelo processo de concretagem que acabará com os problemas de locomoção causados pelos buracos, pela lama e pelas poças de água. A pavimentação com concreto já passou por diversas ruas no segundo distrito, como o Morro da Caixa D’Água, a Rua Duas Barras e travessas na Adam Blumer (Gandé) e na Estrada Municipal (Capela).

“Essa rua, quando chovia, ficava com muita lama e muitos alagamentos. Para as pessoas irem para o trabalho e para seus compromissos precisavam colocar sacola no pé, cadeirante não conseguia sair. Agora a realidade é outra, essa rua toda pavimentada com concreto usinado, e o prefeito já deu a ordem que quer todas essas transversais concretadas ou asfaltadas”, disse o coordenador regional de Infraestrutura do 2º distrito, Vagner Alves.

A avó do José Ferreira é cadeirante e o neto comemorou a melhora na via que facilitará a locomoção dela. “Com certeza vai ajudar muito a gente aqui. Quando chovia era um verdadeiro transtorno, cheia de buracos, só tinha como sair com minha avó quando a rua estava seca e mesmo assim era perigoso de ela tombar ou cair. Sem dúvidas, melhorou 100% aqui”, agradeceu.

“É um alívio muito grande, já moramos aqui há muito tempo, e nos dias de chuva isso aqui era só lama. Para sair de carro era horrível, para entrar em casa sujava tudo e agora essa realidade é bem diferente para a gente. Nós moradores queremos deixar nosso agradecimento, porque muitos já prometeram e só agora foi feito”, comemorou a professora Lídia Guedes.