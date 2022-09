Diversos serviços foram oferecidos aos moradores do local. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 31/08/2022 09:44 | Atualizado 31/08/2022 22:27

Magé - Os moradores do Partido, em Suruí, chegaram cedo e já aguardavam ansiosos pelos serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura na Ação Social Mais Amor Por Você realizada nesta quarta-feira (31). Um dos atendimentos mais procurados foi a isenção para segunda via de documentação.

“Decidi sair de casa cedo para aproveitar os serviços e fui uma das primeiras chegar. O que mais estava precisando fazer era a segunda via da identidade, mas aproveitei também para pegar roupa no bazar, fazer vários testes e cortar o cabelo do meu filho”, conta Michele Macedo, de 35 anos, moradora do bairro.

Em agosto, a Vila Esperança também recebeu o projeto que visita os locais mais afastados dos serviços da Prefeitura e em breve a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos vai divulgar o novo calendário.

“O bairro do Partido em Suruí conta com muitas famílias em situação de vulnerabilidade e não poderíamos deixar de fazer essa ação. Eles chegaram cedo e aproveitaram diversos serviços, como isenção para segunda via de documentos, emissão de cpf, orientações sociais, serviços da Saúde, embelezamento, bazar social e ainda tivemos atendimento odontológico”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

A van do “Boca Sadia”, projeto itinerante de atendimento odontológico nos bairros e escolas, esteve na ação com consultas, restaurações e aplicação de flúor. Solange Araújo, de 43 anos, também mora no Partido e levou a filha e as três sobrinhas ao dentista.

“O atendimento foi muito bom e a dentista é maravilhosa, gostei muito mesmo. Como somos humildes e da classe baixa, esses serviços perto de casa e de graça é maravilhoso. Vou até aproveitar para pegar a isenção da segunda via de identidade”, contou.

José Barbosa, de 65 anos, saiu do bairro vizinho, Barro Vermelho, para fazer os serviços. “Aferi a pressão, tomei vacina, peguei roupa e sapato. Pena que isso não tem sempre, vim lá do Barro Vermelho para aproveitar, isso é muito importante para nós. Minha esposa nem vai me reconhecer, cheguei de blusa branca e estou saindo de quadriculado”, brinca.