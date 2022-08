Evento teve participação do prefeito e da primeira-dama e de diversas instituições e grupos que lutam pela causa na região. - Divulgação.

Publicado 30/08/2022 08:23 | Atualizado 30/08/2022 19:34

Magé - Para encerrar o Agosto Lilás, campanha criada para chamar atenção da sociedade para a violência contra a mulher, a Prefeitura de Magé decidiu realizar, no último sábado (27/08), a 1° Caminhada pela Não Violência Contra a Mulher. Com concentração na Rua Benjamin Constant, em Piabetá, o evento teve a participação de diversas instituições e grupos que lutam pela causa na região. O prefeito Renato Cozzolino acompanhou o trajeto, encerrado ao lado da rodoviária do Centro do bairro. “Não é uma questão apenas das mulheres, mas de toda a sociedade. No meu governo, criei o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mageense (Ceam). Quero dizer às cidadãs de Magé que, aqui, elas têm voz e podem contar comigo para o que precisar”, declarou.

Em oito meses de funcionamento, o Ceam já atendeu 180 vítimas de maus-tratos de diversos tipos, da agressão física, ao terror psicológico e à alienação patrimonial. Para dar um basta nesta situação, a secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, garantiu que a caminhada será incluída no calendário oficial de eventos da cidade. “Além disso, precisamos de leis mais rígidas para que essa prática terrível que é a violência contra nós mulheres seja banida da sociedade de uma vez por todas. O crime tem que ser combatido e prevenido para que outras pessoas não tenham que passar por isso”, acrescentou. Ela informou que uma Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) está prestes a ser instalada no município.

Integrante do grupo de ciclistas Brutas no Asfalto, formado por 30 mulheres de Magé, Guapimirim e região, a dona de casa Heta Victor Rodrigues, 48, participou da caminhada sabendo bem o que é sofrer violência psicológica. Ela confidenciou que buscou o ciclismo como uma forma de reaver sua autoestima. “Fui casada por muitos anos com um homem que me maltratava. Ele não me batia, mas me diminuía a toda hora. Por conta disso, eu mesma não me sentia capaz de progredir”, revelou. Heta fez questão de mostrar uma foto sua do ano passado para frisar que as mudanças que tem vivido não são apenas internas. “Pesava 115 quilos e, graças ao apoio do Brutas no Asfalto, estou com 80 kg hoje em dia e me sentindo muito mais bonita”, comemorou.