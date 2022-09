Obras da Vila Olímpica de Magé começam em Setembro. - Divulgação.

Obras da Vila Olímpica de Magé começam em Setembro.Divulgação.

Publicado 31/08/2022 09:04 | Atualizado 31/08/2022 22:22

Magé - Na última sexta-feira (26), a Prefeitura de Magé realizou a licitação para dar início às obras do Centro de Treinamento Esportivo, popularmente chamado de Vila Olímpica, que será construído no espaço do Grêmio Esportivo Estrela de Raiz da Serra. O terreno possui quase 24 mil m² e foi cedido pelo Exército ao município. No local, serão construídos campo de futebol, ginásio poliesportivo, pista de atletismo, pista de salto em distância, gaiola para arremesso de peso, quadra de tênis, duas quadras de areia e duas piscinas, além da restauração do prédio principal.



“Há um tempo atrás, nós estivemos aqui anunciando esse complexo esportivo mas, por conta de muitas burocracias, levou um tempo a mais que o previsto. Conseguimos legalizar tudo e agora em setembro as obras vão começar. Os moradores vão se emocionar porque aqui é um espaço histórico e estava abandonado. Com muito suor e força de vontade nós conseguimos colocar esse projeto para funcionar, transformando de vez esse sonho em realidade”, explica o prefeito Renato Cozzolino.



O Complexo terá três espaços destinados ao atletismo: uma pista de corrida oficial de 100m com seis raias, pista para saltos em distância e triplo com 150m e uma gaiola para lançamento de dardos, martelo, peso e disco. Para o parque aquático serão construídas duas piscinas, sendo uma semiolímpica com dimensões de 25x25m e outra para hidroginástica com dimensões de 10x15m.



Duas quadras de areia com dimensões de 12x20m e área de jogo de 8x16m serão destinadas para vôlei de praia e beach tennis. Também será implantada uma quadra de saibro para a prática de tênis, com dimensões de 36,57x18,29m. Além disso, o prédio principal do Grêmio Estrela será restaurado para abrigar o setor administrativo e o departamento médico do Centro de Treinamento Esportivo.



No centro da Vila Olímpica será o campo de futebol com medidas de 60x90m e arquibancadas cobertas com vestiários anexados. Na parte superior da arquibancada será instalado guarda-corpo em vidro temperado para a segurança dos torcedores. Para esportes internos como futsal, vôlei, basquete e handebol, será construído um Ginásio Poliesportivo com quadra oficial de 20x40m, centro técnico, enfermaria, vestiários, academia e arquibancada.



“A construção desse Centro de Treinamento Esportivo é um grande avanço para desenvolver a prática esportiva e de lazer em Magé. É um espaço que promove a socialização de moradores de todas as idades, da criança ao pessoal da terceira idade, garantindo o acesso a políticas públicas de esporte. Somos a terra de Mané Garrincha e essa Vila Olímpica oferece oportunidades para a formação de novos atletas e para revelarmos mais estrelas para o mundo”, finaliza o prefeito.

