Escolas de três distritos desfilam na próxima semana em Magé. - Divulgação.

Publicado 01/09/2022 16:18

Magé - Os 3º, 4º, 5º e 6º distritos de Magé recebem na próxima semana, com alunos das escolas municipais, o encerramento dos desfiles cívicos, iniciados no aniversário da cidade. Em 12 de junho, o desfile foi em Magé (1º distrito) e no dia 16 de julho em Santo Aleixo (2º distrito). Sob o tema “2022 Motivos para Fazer Melhor” e com foco no bicentenário da Independência do Brasil, os desfiles serão realizados em Piabetá (07/09), Mauá (10/09) e Suruí (11/09).

“Nós acreditamos ser bom para os alunos o compromisso cívico que está sendo retomado em nossa cidade. O nosso prefeito está incentivando os alunos a terem uma relação diferenciada em relação à música e ao ritmo e a participarem efetivamente da sociedade, cumprindo um dever cívico. Os desfiles são feitos por distrito para que todos tenham acesso a esse momento de civismo e patriotismo”, explica a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Os moradores devem estar atentos para as mudanças no trânsito nos dias de desfile. Serão fechadas as ruas principais que serão as passagens dos alunos e bandas marciais: Avenida Santos Dumont, no dia 7; Avenida Governador Roberto Silveira, na Praia do Anil, em 10 de setembro; e a Avenida Isabel de Paula no dia 11.