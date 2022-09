Esquema especial de trânsito na festa da padroeira de Magé. - Divulgação.

Publicado 06/09/2022 19:06

Magé - A Av. Padre Anchieta e as transversais Presidente Castelo Branco e Abel Graça Jr., serão fechadas do dia 9 a 19 de setembro. As comemorações do dia da padroeira da cidade de Magé começam no dia 14, na Paróquia Nossa Senhora da Piedade, no Centro e vão até domingo (18/09).



Programação



O evento, que tem abertura no dia 14, conta também com shows ao vivo. Na quinta-feira, dia 15, Dia de Nossa Senhora da Piedade, a banda local, Frutos do Medjugore se apresenta. A programação religiosa terá Santa Missa, almoço beneficente e procissão. No dia 16, o som fica por conta da banda Anjos do Resgate e a atração local Karisma. No sábado (17), tem show da banda Celebrare e Betina, Guilherme e Convidados. Encerrando a programação, domingo tem pedal da Piedade, almoço beneficente e a dupla Rômulo e Ricardo.