Meta da Prefeitura é atender ao maior número possível de pacientes através dos mutirões de cirurgias, especialmente de catarata.Divulgação.

Publicado 19/09/2022 20:17

Magé - O Hospital do Olho de Magé deu início às cirurgias em convênio com o SUS. Segundo a Prefeitura da cidade, em apenas um mês, já foram mais de dois mil procedimentos e quase mil consultas encaminhadas para a unidade.



Depois da assinatura do convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital do Olho, em julho, os moradores da cidade não precisam mais se deslocar para outros municípios em busca de atendimentos. Antes, muitos iam até a cidade vizinha, em Duque de Caxias, para buscar atendimento oftalmológico gratuito.

A meta da Prefeitura, agora, é atender ao maior número possível de pacientes através dos mutirões de cirurgias, especialmente de catarata. Segundo o órgão, o objetivo é diminuir de 70 a 80% a fila de espera até o final do ano.