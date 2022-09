Logradouro torna-se um dos últimos do Jardim Esmeralda, no segundo distrito, a ser pavimentado. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 21/09/2022 21:40

Magé - O Jardim Esmeralda, no segundo distrito, está prestes a se ver livre das ruas de terra batida. Nesta terça-feira (20/09), a Secretaria Municipal de Infraestrutura deu início à pavimentação dos quase 100 metros da Rua Piraí. Ao todo, foram usados 12 caminhões de asfalto. Além do pavimento, a Prefeitura também instalou 200 metros de meios-fios, duas baterias de ralo e quatro ralos isolados, dois em cada lateral. “Conversei com os moradores há alguns dias e prometi trazer o asfalto para o bairro. Hoje, estou aqui cumprindo a promessa que fiz para dar mais qualidade de vida ao povo de Magé”, comentou o prefeito Renato Cozzolino.

Dona de um bar no início da Rua Piraí, a comerciante Aneri Abreu, de 63 anos, teve que ser resgatada de casa pelo filho em uma das enchentes que assustaram os moradores. “Moro aqui há dez anos e, quando me mudei, construí a casa um metro acima do chão porque sabia que os vizinhos sofriam com as chuvas. Uma vez, meu filho teve que vir até aqui me tirar de casa porque o quintal alagou”, disse. A aposentada Shirley Ramalho, 68, mora há mais tempo no local: 42 anos. Ela plantou árvores nas calçadas e colocou casinhas para abrigar os gatos da rua. “Pedi aos trabalhadores da Prefeitura que não mexessem com os meus pés de acerola e de coco e nem com os gatos”.

Filha de Shirley, a dona de casa Camila da Silva, 33, estava na reunião em que o prefeito assumiu o compromisso com os moradores de asfaltar a Rua Piraí ainda este mês. “Tem uns 15 dias que estivemos com ele e ele nos deu a palavra que iria colocar asfalto na porta das nossas casas ainda em setembro. Prometeu e cumpriu”, assegurou. Coordenador de Infraestrutura do Jardim Esmeralda e arredores, José Roberto Abelleira Ribas garantiu que a Piraí é uma das últimas ruas do bairro a ser pavimentada e saneada. “Agora, faltam a Rua Miracema e as travessas A, B e C. Todas estão recebendo a drenagem, com instalação de manilhas”, contou.