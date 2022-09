Treinamento reuniu 35 supervisores de 17 municípios do estado. - Divulgação.

Publicado 21/09/2022 21:45

Magé - Entres os dias 12 e 16 de setembro, sete supervisores do Programa Criança Feliz de Magé participaram da primeira etapa da capacitação do Guia de Visita Domiciliar (GVD), realizado no município de Miguel Pereira. O treinamento foi realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e os supervisores mageenses tiveram a participação custeada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.



“Essa capacitação é de extrema importância para melhorarmos ainda mais o Programa Criança Feliz aqui em Magé. Possibilitamos a ida desses supervisores que passaram por uma semana de treinamento para estarem mais habilitados no desenvolvimento do trabalho aqui no município. As visitas domiciliares são as principais ações do Criança Feliz, então a capacitação desses supervisores com o Guia de Visita Domiciliar tende a qualificar ainda mais esse trabalho”, explicou a secretária de Assistência Social de Magé, Flávia Gomes.



O Guia de Visita Domiciliar integra as orientações técnicas do Criança Feliz, que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância. A capacitação contou com a presença do secretário estadual Júlio César Saraiva e servirá como norteadora do processo de trabalho da equipe municipal para atuação dos supervisores junto aos visitadores.