Inscrições estão abertas para funcionários que atuam na rede de estabelecimentos da rede de ensino municipal.Reprodução.

Publicado 26/09/2022 06:10 | Atualizado 26/09/2022 21:18

Magé - A Prefeitura de Magé abriu inscrições para servidores da rede de ensino de Magé interessados em participar do Coral do setor educacional da cidade. Estão abertas as inscrições on-line do Coral ‘Vozes da Educação’ pelo site da Prefeitura.

“Todos podem participar. Das equipes de cozinha, portaria aos diretores, todos podemos cantar. Nossa maestrina será a Mônica Leal, de Santo Aleixo, que vai reger este coral que terá dois polos mas farão apresentações em conjunto”, explicou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Os interessados precisam fazer parte do corpo de servidores efetivos ou contratados da rede de Educação de Magé e terem disponibilidade para os ensaios e a agenda de apresentações, basta preencher o formulário on-line no site mage.rj.gov.br até o dia 30 de setembro.