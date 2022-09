Mais de 60 agricultores participam de Ação de Saúde em Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 26/09/2022 07:12 | Atualizado 26/09/2022 21:27

Magé - Mais de 60 produtores rurais de Magé foram beneficiados pela 7ª edição da ação “Agrotóxicos e seus riscos”, realizada em parceria pelas Secretarias Municipais de Saúde e Agricultura Sustentável, no Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhorados (Cepam – antigo Cepta), na Cachoeira Grande.

Entre os serviços, os produtores rurais fizeram exame de colinesterase que verifica o grau de exposição a produtos tóxicos, além de acesso a vacinas contra a covid-19, gripe, hepatite B e tétano e palestras ministradas por profissionais da Secretaria de Saúde, responsáveis pelos programas Vigiagrotóxico, Mobilização Social (arboviroses causadas pelo Aedes Aegypti), Tabagismo, Saúde Ambiental e Segurança do Trabalho.

Para o secretário municipal de Agricultura Sustentável, Luis Gustavo Ramos, a iniciativa é fundamental para a qualidade de vida dos produtores rurais de Magé.

“É de extrema importância manter esta parceria com a Secretaria Saúde e outras entidades ligadas ao setor (Emater e Arasef) e a Secretaria de Meio Ambiente para cuidar da saúde dos nossos agricultores, como parte do calendário anual de atividades de todos os órgãos envolvidos. Se sabemos, por exemplo, o nível de contaminação do sangue dos produtores rurais por alguns agrotóxicos acumulativos no organismo, podemos encaminhá-los para o tratamento médico na rede municipal de saúde”, argumentou o secretário.

A preservação da saúde dos agricultores também foi ressaltada pela supervisora técnica do programa Vigiagrotóxico, Jocilene Peclat.

“Ações de educação em saúde como estas para a população exposta a agrotóxicos são de suma importância para a prevenção dos agravos nocivos dos produtos químicos, visto que estas atividades contemplam a vigilância e a promoção à saúde dos trabalhadores rurais“, disse Jocilene.

O casal de agricultores Maria José e Genário Lopes, produtores de Conceição de Suruí, ficou muito satisfeito com a atividade.

“Este tipo de ação é muito importante para saber se está tudo bem com a nossa saúde. Não podemos deixar escapar esta oportunidade oferecida. Vamos até falar com quem não foi para não perder o próximo”, disse dona Maria José.