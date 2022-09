Serão 4 jogos e o encerramento será com o time da cidade. - Divulgação/Eduardo Campos.

Serão 4 jogos e o encerramento será com o time da cidade.Divulgação/Eduardo Campos.

Publicado 29/09/2022 13:48

Magé - No próximo dia 9 de outubro Magé será sede da 6ª rodada do Campeonato Estadual de Handebol do Rio de Janeiro. O Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, receberá quatro jogos entre as categorias adulta, juvenil, masculino e feminino. O campeonato é organizado pela FHERJ – Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro e possui um representante de Magé, o Handstar, que é líder da Chave A.



“Estamos ampliando cada vez mais o apoio ao esporte mageense. Agora com um representante da cidade no campeonato estadual de handebol não poderíamos deixar de trabalhar para trazer partidas do campeonato para nossa cidade. Nosso ginásio poliesportivo, que já recebe jogos do time de futsal, agora vai receber também a equipe de handebol. É uma forma de trazer o esporte para mais perto da população e serve de incentivo para as crianças”, explicou o secretário de Esporte, Geilton Câmara.



O primeiro jogo do dia será às 10h pelo campeonato adulto feminino, onde se enfrentam as equipes da UFRRJ/AHS/PM Seropédica e C.E. Suzano Costa. No segundo jogo, o C.E. Recriando/Rio em Forma enfrenta o Nova Iguaçu H.C. pela categoria juvenil masculino. O campeonato adulto feminino estará presente também no terceiro jogo entre ILGC/CESP/Universo e Guanabara Handball. O Magé Handstar entra em quadra no encerramento da rodada contra o Nova Iguaçu H.C. pelo campeonato adulto masculino.



“Nós temos uma grande batalha pela frente no campeonato estadual e estamos super animados e motivados porque será nossa estreia na nova casa em Magé. Esse é nosso terceiro ano no estadual, disputamos duas finais consecutivas, com um título e agora finalmente nós vamos jogar em um lugar que podemos chamar de casa. Com certeza isso dá uma motivação a mais e contamos com a torcida para lotar o ginásio e nos ajudar a sair com a vitória”, agradeceu Yuri Oliveira, capitão do Magé Handstar.