Trajeto de cerca 1,3 km divulgou a importância do cuidado com a saúde mental e dos sinais de suicídio. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 28/09/2022 20:13

Magé - Uma grande caminhada pintou Mauá de amarelo nesta terça-feira (27), no encerramento da campanha de prevenção ao suicídio realizada durante todo o mês de setembro pela Saúde de Magé. Durante o trajeto de cerca 1,3 km entre a USF Praia do Anil e o Mirante de Mauá, a caminhada divulgou a importância do cuidado com a saúde mental e de estarmos atentos aos sinais de suicídio.

“Durante todo o mês fizemos a campanha do Setembro Amarelo, para conscientização à prevenção ao suicídio. É uma causa tão importante, principalmente após a pandemia, e esse é o compromisso do governo do amor que abraça todas as causas”, salientou a vice-prefeita Jamille Cozzolino.

“A Saúde Mental de Magé não para de crescer. Nos próximos anos estamos com diversos projetos para ampliação da nossa rede. Hoje tenho a imensa satisfação da segunda grande caminhada do Setembro Amarelo que representa a prevenção ao suicídio, que é tão comum principalmente neste mês. Vamos investir mais em saúde mental, porque a Secretaria de Saúde de Magé escuta você”, enfatizou Drª Larissa Storte, secretária de Saúde.

Durante o Setembro Amarelo, a Prefeitura realizou ações itinerantes em todos os distritos da cidade com palestras e rodas de conversa. Ao final da caminhada, balões amarelos foram lançados do Mirante de Mauá. A Saúde Mental de Magé conta com um Ambulatório de Saúde Mental, quatro Centros de Atenção Psicossocial, sendo um infantojuvenil, e Residência Terapêutica.

“Nesse ano fizemos uma campanha diferente, itinerante, com intuito de abranger todos os distritos do nosso município. Nessas ações conseguimos fazer orientações, esclarecimentos, vários encaminhamentos. Muitas pessoas ainda não conhecem a nossa rede, então foi um bate-papo muito legal. Quem precisar de avaliação, pode ir diretamente ao CAPS mais próximo com a cópia dos documentos que faremos a avaliação para iniciar o acompanhamento ou ser direcionado para outro equipamento”, esclareceu a coordenadora de Saúde Mental, Michelle Medeiros.