Publicado 27/09/2022 06:12

Magé - Nesta terça-feira (27) às 14h, será realizada na Câmara de Magé, a Audiência Pública para verificação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 2º quadrimestre de 2022.

Realizada pela Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, a audiência pública terá a demonstração das metas fiscais por parte do Poder Executivo e a avaliação do seu cumprimento, conforme o 4º inciso do 9º artigo na seção que trata da execução orçamentária no Capítulo II da Lei Complementar 101, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Câmara Municipal de Magé fica na Rua Salma Repani, 114 – Centro.