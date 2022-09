Prefeitura de Magé garante isenção e desconto no pedágio para moradores. - Divulgação.

Publicado 26/09/2022 09:11 | Atualizado 26/09/2022 21:45

Magé - Magé conquistou uma importante vitória contra o pedágio. A 1ª Vara Federal de Magé, através do processo 5002440-98.2022.4.02.5114/RJ, proposto pela Procuradoria Geral do Município, determinou a manutenção da isenção e desconto para moradores da cidade nos pedágios que cercam o município. Com início da operação da rodovia pela EcoRioMinas, a justiça decidiu manter o os benefícios conquistados em 2015.



O acordo judicial garante isenção total do pagamento aos moradores do entorno da praça principal de cobrança, beneficiando diretamente os residentes nos bairros, Parque Estrela 1 e 2, Parque Santo Antônio, Paraíso, Santa Fé, Meia Noite, Vila Recreio e Ponte Preta (até a Rua Mário Facini), comunidades formadas entre o posto de cobrança de pedágio localizada no bairro Bongaba e o Canal Taquara (altura do Km-136,5), e 50% de desconto aos demais bairros da cidade.



O acordo será válido até que as praças Engenheiro Pierre Berman (Bongaba), Santa Guilhermina e Santo Aleixo sejam desativadas e substituídas pelas praças de Guapimirim e Itaboraí, sob pena de multa de dez mil reais por dia de descumprimento.