Leader coach, Raul Assaf, palestrou na Faetec a convite da Secretaria de Trabalho. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 26/09/2022 08:29 | Atualizado 26/09/2022 21:39

Magé - "A primeira impressão é a que fica'' é um dito popular que o leader coach Raul Assaf destacou em sua palestra “Atendimento ao Contribuinte” na Faetec de Magé, na última sexta-feira (23). Mas ele também ratificou que é preciso aproveitar a primeira oportunidade porque não pode haver uma segunda para melhorar a imagem passada no primeiro contato e isso vale como dica para a vida, além das relações de trabalho, incluindo o Método 5 EN: Encontrar, Entender, Envolver, Encantar e Engajar.

“Foi muito bom e aprendi coisas que vou levar pra minha vida além do trabalho. Me marcou ouvir uma coisa que é verdade: não é porque temos nossos problemas particulares que vamos descontar isso nas outras pessoas. Temos que ser sol na vida das pessoas”, refletiu a auxiliar administrativo Denise Souza, que atua na Secretaria de Comunicação e Eventos, que adorou a palestra e também curtiu muito as dicas sobre postura e boa imagem no ambiente de trabalho.

A iniciativa da Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda foi voltada aos servidores que atuam no atendimento ao público das Secretarias Municipais de Magé.

“É preciso trabalhar de dentro para fora de casa. Quando cuidamos do interior, o jardim fica mais florido Então pensamos em trazer conhecimento aos servidores. Claro que não dá para trazer todos de uma vez para as capacitações, mas acreditamos no trabalho em equipe e esses representantes serão multiplicadores dos conhecimentos compartilhados aqui. Foi um momento incrível”, finalizou a secretária interina de Trabalho, Priscila Ferreira.