Prefeitura de Magé realiza concretagem na rua Cabo Frio. - Divulgação.

Publicado 26/09/2022 13:15 | Atualizado 26/09/2022 22:09

Magé - Mais uma via foi concretada em Santo Aleixo. A Rua Cabo Frio recebeu dois caminhões de concreto usinado para a pavimentação da rua que é a sétima a receber essa modalidade de serviço.



Quem vive no bairro está comemorando e o coordenador regional, Vagner Alves, conta que “o uso de concreto usinado é aplicado em vias de pequena largura como solução rápida e com boa durabilidade para atender os bairros, já que possui boa capacidade de drenagem da água da chuva”.



A Secretaria de Infraestrutura está atuando em todos os distritos com obras de drenagem e pavimentação para melhorar a mobilidade e o acesso aos bairros. Só no distrito de Santo Aleixo foram sete vias concretadas e outras nove asfaltadas nos últimos meses.



“Temos frentes de obras em todos os distritos e estamos atuando com força na melhoria de acesso e mobilidade dentro da nossa cidade, mas também estamos agindo nas obras de drenagem, por que vem aí o período das chuvas e essas obras vão combater os alagamentos e o trabalhador não vai precisar sair com sacolinha do pé”, reforça o prefeito Renato Cozzolino.