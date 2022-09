Magé realiza curso de atualização dos agentes de trânsito. - Divulgação.

Magé realiza curso de atualização dos agentes de trânsito.Divulgação.

Publicado 27/09/2022 08:05

Magé - Os agentes de trânsito de Magé realizaram um curso de dois dias na escola Denise Malinosky, em Piabetá, com as atualizações das normas do Código de Trânsito Brasileiro. As aulas ministradas pela Guarda Municipal de Tanguá, trataram de assuntos como ética profissional, cidadania e trânsito, atualizações normativas na área de fiscalização, comunicação interpessoal entre outras mudanças pertinentes ao comportamento no trânsito.



“Este é o segundo curso de formação que a Guarda de Tanguá estão nos ajudando, agradeço muito ao Secretário de Segurança e Ordem Pública de Magé, Sargento Lopes, por essa parceria. Em breve, com o apoio deles, estaremos formando novos instrutores. A nossa própria Guarda Municipal, terá instrutores para fazer a atualização com mais frequência. Não havia esse curso em Magé, antigamente eles eram ministrados por instrutores não credenciados e agora estamos fazendo nos moldes oficiais”, disse o subcomandante da Guarda Municipal de Magé, Aguiar.



De acordo com a Portaria SENATRAN Nº 966, a exigência do curso de atualização deve ser a cada três anos. Magé vem adotando o curso de ano em ano.



“A gente trabalha o dia a dia no trânsito e tudo isso envolve uma atualização. Desde o momento que botamos o pé do portão para fora, já é trânsito. É importante que todos os agentes estejam cientes disso. Quanto mais informação, com certeza ganha os agentes e a comunidade”, disse o professor e Guarda Civil Municipal de Tanguá, Texeira.