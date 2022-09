Investigação da PF e MP aponta ligação de Vandro Família ao crime organizado em eleição 2022. - Reprodução.

Publicado 28/09/2022 06:11 | Atualizado 28/09/2022 12:50

Magé - Nessas eleições, pelo menos oito candidatos no Rio de Janeiro podem ter ligações com organizações criminosas do Estado, segundo investigações da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público estadual (MP-RJ). Uma lista de candidatos a deputado estadual e federal que estariam envolvidos com narcotráfico, milícias ou jogo do bicho foi divulgada pelo jornal O Globo com base nas investigações da PF e do MP.



Com base em resultados de duas investigações, dois candidatos a deputado estadual — os empresários Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (MDB), e Cristiano Santos Hermógenes (PL) — e uma candidata a deputada federal, a advogada Flávia Pinheiro Fróes (União Brasil), têm ligação com organizações do narcotráfico. Outros dois — o candidato à Câmara Sérgio Porto (PROS), o coronel Porto, e o postulante a uma vaga na Assembleia do Rio Sérgio Roberto Egger de Moura, o Egger (DC) — são relacionados a milícias. Ricardo Abrão (União Brasil) e o ex-secretário de Polícia Civil Allan Turnowski (PL), candidatos a deputado federal, aparecem vinculados ao jogo do bicho. Turnowski foi preso no início do mês.



Vandro Família



O oitavo nome da lista é o de Vandro Lopes Gonçalves, o Vandro Família, que busca vaga de deputado estadual pelo Solidariedade, teve a candidatura impugnada e tenta recurso em Brasília. De acordo com as investigações, ele tem ligação com milícias. Militar reformado, ex-deputado estadual (cassado), foi vereador, vice-prefeito e secretário de obras em Magé/RJ. Foi preso em abril de 2012, quando ainda era sargento da PM, acusado de chefiar grupo miliciano em Magé. O bando criminoso fora denunciado pelo MP pela autoria de seis homicídios. Vandro Família foi alvo de operação policial em maio de 2019, contra suspeitos de integrarem grupo de extermínio. É acusado de ser mandante do assassinato de suplente de vereador.