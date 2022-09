Prefeitura de Magé inaugura novo prédio da creche Marzete Tito de Souza Lemos. - Divulgação.

Publicado 27/09/2022 09:10

A Prefeitura de Magé entregou para a população, a quinta creche finalizada desde o início do governo. A unidade que antes funcionava em um prédio alugado, agora possui um novo local adquirido pela administração municipal e foi oficialmente inaugurada na última sexta-feira (23).



Com salas amplas e 80 novas vagas, a creche funciona em tempo integral, das 8h às 17h, onde são servidas 4 refeições diárias e conta com 35 profissionais para cuidar das crianças que agora estão mais felizes em poder estudar em lugar novo.



O prefeito Renato Cozzolino destacou a atuação que a secretaria de educação tem tido em levar o melhor para os alunos e anunciou a entrega de novas unidades, “Ainda no ano de 2022, vinte e duas novas unidades educacionais irão começar a ser construídas”, finalizou o prefeito.



Homenagem:



A creche foi batizada com o nome da Professora Marzete Tito de Souza Lemos, que dedicou sua vida para para o social, trabalhando com pessoas carentes e veio a falecer em fevereiro de 2010, aos 71 anos. Sua filha Rosângela, esteve presente e disse que sua mãe era uma pessoa muito justa, apaixonada pelo que fazia e amava as crianças. “A gente mora aqui pertinho e agora eu vejo o nome da minha mãe ali, é uma honra para nós”, disse a filha da homenageada.