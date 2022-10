Magé abre Dia D de inscrições para ‘Minha casa, Minha vida’. - Divulgação.

Magé abre Dia D de inscrições para ‘Minha casa, Minha vida’.Divulgação.

Publicado 03/10/2022 09:15 | Atualizado 03/10/2022 20:58

Magé - As inscrições para o edital complementar dos condomínios Lótus e Lírio do Vale terão um Dia D de atendimento no sábado, dia 8 de outubro, das 9h às 16h, na Escola Municipal Professora Áurea da Costa Ayres, na Vila Esperança.

“Criamos esse Dia D para atender os candidatos que não tem como vir nos dias de semana até os CRAS. Esperamos que essa oportunidade ajude a atender em igualdade todos os interessados em se inscrever. Mas é importante destacar que recebemos esse cadastro e posteriormente tudo é encaminhado à Caixa Econômica para a avaliação dos cumprimento de exigências do Programa”, esclarece a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé, Flávia Gomes.

Os interessados devem ler e estar cientes de todas as exigências do Edital (Boletim Informativo Oficial - 667). A família interessada que atenda os critérios de seleção, precisa apresentar a documentação original e xerox para realizar a inscrição. Uma das exigências principais é estar morando no município de Magé há pelo menos três anos ininterruptos.

Os condomínios estão localizados no bairro Maria Conga, no 1º distrito de Magé e fazem parte do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ que teve o lançamento da pedra fundamental em 2013, quando foi realizado o chamamento público dos interessados. Com o passar dos anos muitos deixaram a cidade, faleceram ou mudaram de situação social e não cumprem mais os requisitos do programa habitacional federal que foi encerrado no início de 2021. E os que ainda fazem parte do processo dessa época, estão passando por análise documental da Caixa Econômica.

A Prefeitura segue com os trâmites legais para complementar a ocupação dos condomínios e vai criar um cadastro reserva para futuros programas habitacionais.