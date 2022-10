Prefeitura de Magé realiza campanha de vacinação contra raiva em outubro. - Divulgação/Phelipe Santos.

Prefeitura de Magé realiza campanha de vacinação contra raiva em outubro.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 03/10/2022 11:20 | Atualizado 03/10/2022 21:18

Magé - A Prefeitura de Magé realiza campanha de vacinação contra raiva 15 de outubro das 9h às 17h. O Dia D da campanha municipal de vacinação acontece com esquema especial através de atendimento em todas as Unidades de Saúde da Família e no Centro de Especialidades do 1º distrito.



A vice-prefeita Jamille Cozzolino destacou que a campanha foi planejada e traz novidades. “Era imprescindível criar um protocolo para a campanha de vacinação dos animais. Revisamos as atividades que eram realizadas, agregamos a nossa recém criada Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais Domésticos, a equipe da Coordenação de Imunização e fizemos parceria com o curso de medicina veterinária da Unifeso (Centro Universitário Serra dos Órgãos). Com isso, teremos técnicos em todos os postos para atender possíveis emergências e tirar dúvidas dos tutores”, explica.



São mais de 400 profissionais mobilizados para o atendimento nos 50 pontos de vacinação da campanha. A equipe das Unidades de Saúde da Família e Agentes de Endemias, que são os vacinadores da ação, participaram da semana de capacitações que foi realizada pela Coordenação de Imunização em conjunto com as Coordenações da Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária.



“Teremos muita transparência em todo o processo. O tutor ao chegar com o cão ou gato vai passar pelo atendimento e receber a caderneta de vacinação. Nela vai conter todos os dados do animal e tutor, e um espaço reservado ao registro da vacina com nome do laboratório e lote aplicado. Na hora da aplicação, um técnico de enfermagem vai mostrar e aspirar a vacina na frente do tutor, assim como fazemos na vacinação contra a Covid-19. Também não é possível buscar vacina com isopor para levar e aplicar. Colocamos toda a nossa rede funcionando neste dia para facilitar o acesso em todos os distritos”, detalhou e reforçou a secretária municipal de Saúde, Larissa Storte.



Nova caderneta com registro de nascimento do pet



A Secretaria de Saúde preparou uma novidade para a campanha 2022. Agora a caderneta vem com um registro do pet com área para foto, dados do animal e do tutor, orientações sobre cuidados com o pet após a vacinação, além do espaço para registro das vacinas que agora será mais completo com o registro do laboratório fabricante, lote, unidade de atendimento e o tipo de vacina aplicada, caso o tutor queira usar para registrar outras imunizações.



“Com uma caderneta completa, ela se torna um documento mais durável e que o tutor vai guardar para retornar nas futuras campanhas”, completa Jamille.