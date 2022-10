Ortopedia do 24h de fragoso, em Magé, passará para a UPA de Piabetá. - Divulgação.

Publicado 07/10/2022 11:26

Magé - A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, a partir da próxima segunda-feira (10/10), às 8h, os serviços de ambulatório (consultas) e de emergência em ortopedia da unidade mista 24h de Fragoso passarão a ser prestados na UPA de Piabetá, municipalizada este ano. De acordo com a Secretaria de Saúde, a mudança ocorrerá para executar obras de reforma e ampliação dos serviços do 24h de Fragoso. O atendimento da clínica médica, no entanto, continuará sendo prestado normalmente enquanto durarem as obras na unidade, com prazo estimado de 180 dias.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, após as obras, o 24h de Fragoso passará a ser somente uma unidade de emergência mas manterá o atendimento das duas especialidades: clínica médica e ortopedia. No caso da ortopedia, o serviço será ainda ampliado, com centro de fisioterapia para adultos e crianças.

“A Saúde de Magé vive um novo momento, e nossa rede de urgência e emergência está sendo completamente reformulada. O 24h de Fragoso, por exemplo, vai se tornar um grande Complexo de Saúde de emergência clínica. Na próxima segunda-feira, começaremos as obras de ampliação da unidade que vai ganhar um tomógrafo e uma piscina coberta e aquecida para integrar o Centro de Fisioterapia para melhoria dos serviços e tratamento. Será um complexo moderno, com equipamentos de última geração. Tudo pensado para garantir mais qualidade de vida para o mageense”, explicou a secretária municipal de Saúde, Larissa Storte.