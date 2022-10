A criminosa foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça - Divulgação / Pcerj

Publicado 07/10/2022 17:12

Magé - Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam, nesta quinta-feira (06/10), uma mulher acusada de tentativa de homicídio.

De acordo com o Setor de Inteligência da delegacia, ela tentou matar um homem com golpes de machado, e o deixou gravemente ferido na cabeça, no tórax e nos braços. Contra a mulher, havia um mandado de prisão em aberto.



A criminosa foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.