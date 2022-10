São 180 metros da Rua 12, que recebeu 150 toneladas de asfalto para fim da lama e da poeira. - Divulgação/Gilson Jr.

São 180 metros da Rua 12, que recebeu 150 toneladas de asfalto para fim da lama e da poeira.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 19/10/2022 12:21 | Atualizado 19/10/2022 22:06

Magé - A Prefeitura de Magé finalizou a pavimentação da Rua 12, em Nova Marília, no primeiro distrito. O logradouro foi o primeiro de uma série de vias que serão pavimentadas na região. O secretário Municipal de Infraestrutura, Marco Pereira, esteve na obra e comentou que o Cantão, também em Nova Marília, terá 12 ruas asfaltadas futuramente. “O projeto já está licitado e estamos levantando o canteiro de obras por lá. As intervenções em Nova Marília são uma determinação do prefeito Renato Cozzolino para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Magé”, assegurou.

O aposentado Edson Benigno, de 73 anos, mora na Rua 12 “desde que John Lennon foi assassinado”, em dezembro de 1980. “É uma obra muito importante para todos nós que não aguentamos mais com a lama e a poeira. Agora, com a rua lisa, vamos poder viver com dignidade”, declarou. Já a dona de casa Érica Lima, 24, festejou a pavimentação com os filhos que frequentam a escola no bairro. “Sem o asfalto, era difícil levar as crianças para o colégio em época de chuva. Era muita lama e eles chegavam na sala de aula completamente sujos. Agora, isso vai mudar”, contou.

Na terça-feira, oito caminhões despejaram 150 toneladas de asfalto em 180 metros de extensão da Rua 12, em Nova Marília. Além da pavimentação, a Prefeitura de Magé tem promovido outras melhorias no bairro, como a instalação de duas creches e a construção de um campo de grama sintética na região. A semana também marcou o fim dos serviços de asfaltamento de 210 metros de vias no bairro de Vila Esperança, ainda no primeiro distrito. No local, caíram 180 toneladas de asfalto.