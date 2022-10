Posto móvel vacina cães e gatos nos distritos de Magé a partir do dia 7 de novembro. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 24/10/2022 12:21 | Atualizado 24/10/2022 21:22

Magé - A partir do dia 7 de novembro, a Prefeitura começa a vacinação itinerante contra a raiva animal. Serão quatro polos em que a unidade móvel de imunização vai aos bairros mais distantes para facilitar o acesso ao atendimento.

O primeiro bairro será Conceição de Suruí, na segunda (7), na Praça João Soares. Terça e quarta-feira (8 e 9), a equipe vai atender no BNH de Santo Aleixo, ao lado do Poliesportivo; nos dias 10 e 11, a unidade móvel fecha a semana no Rio do Ouro, na Igreja de Santo Antônio. Na quinta e sexta da semana seguinte (17 e 18/11), será a vez da Vila Recreio, onde o atendimento será ao lado Escola Municipal Dr. Domingos Belizze.

“Vamos atender das 9 da manhã às 4 da tarde, com atendimento da mesma forma que realizamos no dia da campanha. Nosso Castramóvel será nossa unidade móvel para atender com segurança todos os cães e gatos. Todos os protocolos de aplicação, higiene e segurança estão mantidos”, assegura a secretária de Saúde, Dra. Larissa Storte.

Assim como no dia da campanha, os tutores poderão conferir a vacina aplicada e receberão a nova caderneta de saúde do pet que será para uso em várias campanhas e contém detalhes de lote, validade e fabricante da dose que o animal recebeu. O documento também tem espaço para o tutor preencher com todos os dados do pet, como certidão de nascimento, e orientações de cuidados com bichinhos.