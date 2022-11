Turma da melhor idade participou de imersão gastronômica com comidas típicas do Catar. - Divulgação.

Publicado 22/11/2022 18:17

Magé - Os idosos da Instituição de Longa Permanência para Idosos de Magé já estão no ritmo da copa. Antes mesmo da bola rolar, a turma da melhor idade ajudou a decorar a unidade e se preparar para torcer pelo Brasil através de músicas, contação de histórias e até um torneio de totó. Durante o mês, eles também aprenderam sobre a cultura árabe, em homenagem ao Catar, país que está sediando o evento e, nesta segunda-feira (21), participaram de uma imersão gastronômica com comidas típicas da região.

“Durante todo o mês de novembro, passamos para eles informações de copas anteriores através de músicas que marcaram o evento, fazendo com que todas as áreas de ensino da ILPI integrassem o projeto. Com as músicas, o professor mostrou as músicas que incentivam o futebol e o de Educação Física fez um campeonato adaptado com totó para que os cadeirantes também pudessem jogar. Falamos também do país anfitrião que é o Catar, trazendo toda a história, economia, religião, a língua e hoje para finalizar fizemos uma imersão com danças e um almoço com as comidas típicas do país sede e dos países asiáticos”, explica Letícia Morette, auxiliar administrativa da ILPI.

O Brasil entra em campo na próxima quinta-feira (24) e os idosos já estão prontos para assistir as partidas. “Os idosos nos ajudaram a decorar toda a instituição para os jogos e eles montaram a bandeira do Brasil em uma dinâmica. Todos estão muito entusiasmados com a copa, já ganharam blusa do Brasil, bandeirinha e tudo que precisam para torcer para seleção”, finaliza Letícia.