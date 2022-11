Prefeitura de Magé segue com inscrições abertas para o Família Acolhedora. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 22/11/2022 18:45

Magé - As famílias mageenses que desejam se cadastrar no Família Acolhedora agora podem preencher o formulário on-line no site da Prefeitura. O programa, lançado em agosto, recebe as famílias e capacita para acolherem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, oferecendo um ambiente de proteção e segurança, com toda a disponibilidade afetiva.





Para participar é preciso preencher o pré-cadastro on-line no site http://mage.rj.gov.br e a equipe do Programa vai fazer contato para concluir o processo e iniciar a adesão da família.

O acolhedor precisa ter entre 25 e 55 anos, em boas condições de saúde física e mental, não possuir antecedentes criminais, situação financeira e convivência familiar estável e livre de dependentes de substâncias entorpecentes.



Em caso de dúvidas, a equipe técnica do Família Acolhedora realiza atendimento na base que fica na Av. Simão da Motta, 806, 1º andar - Centro de Magé, de segunda a sexta das 9h às 17h.