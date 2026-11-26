Região do Cantinho da Vovó, em MagéReprodução/Instagram
Com a continuidade da chuva, a orientação da Defesa Civil é que a população redobre os cuidados e evite deslocamentos desnecessários, especialmente em regiões onde há histórico de ocorrências durante períodos de precipitação intensa. A recomendação é não tentar atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro, já que a força da água pode representar perigo mesmo quando a profundidade parece pequena.
A possibilidade de enxurradas também preocupa, principalmente em vias com declives e locais próximos a rios, canais e córregos. O acúmulo de água pode provocar elevação rápida do nível dos cursos d'água, atingindo ruas e imóveis em pouco tempo.
Outro ponto de atenção são as áreas de encostas e terrenos com risco de deslizamento. Moradores dessas localidades devem observar possíveis sinais de movimentação do solo, como rachaduras em paredes e terrenos, inclinação de árvores e postes, estalos na estrutura dos imóveis e surgimento de água barrenta no chão. Caso identifiquem algum desses sinais, devem deixar o local imediatamente e procurar um ambiente seguro.
A Defesa Civil orienta ainda que os moradores evitem permanecer próximos a árvores, postes, muros e estruturas que possam apresentar risco durante períodos de chuva intensa. Também é importante manter distância de rios e canais, principalmente quando houver elevação do nível da água.
A população deve acompanhar os comunicados oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil, já que as condições meteorológicas podem sofrer alterações e exigir novas medidas de prevenção.
Telefones de emergência
A Defesa Civil de Magé também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp, nos números:
(21) 98644-5425
(21) 99332-5170
A recomendação é que os moradores permaneçam atentos às condições do tempo, evitem áreas alagadas e procurem locais seguros diante de qualquer situação de risco.
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