Região do Cantinho da Vovó, em Magé - Reprodução/Instagram

Região do Cantinho da Vovó, em MagéReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 18:37

A Prefeitura de Magé colocou o município em estágio de Alerta , no fim da tarde desta quinta-feira, 26, devido à chuva persistente que atinge a cidade. O cenário meteorológico exige atenção dos moradores, principalmente em áreas consideradas vulneráveis, diante do risco de alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de terra.





Com a continuidade da chuva, a orientação da Defesa Civil é que a população redobre os cuidados e evite deslocamentos desnecessários, especialmente em regiões onde há histórico de ocorrências durante períodos de precipitação intensa. A recomendação é não tentar atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro, já que a força da água pode representar perigo mesmo quando a profundidade parece pequena.



A possibilidade de enxurradas também preocupa, principalmente em vias com declives e locais próximos a rios, canais e córregos. O acúmulo de água pode provocar elevação rápida do nível dos cursos d'água, atingindo ruas e imóveis em pouco tempo.



Outro ponto de atenção são as áreas de encostas e terrenos com risco de deslizamento. Moradores dessas localidades devem observar possíveis sinais de movimentação do solo, como rachaduras em paredes e terrenos, inclinação de árvores e postes, estalos na estrutura dos imóveis e surgimento de água barrenta no chão. Caso identifiquem algum desses sinais, devem deixar o local imediatamente e procurar um ambiente seguro.



A Defesa Civil orienta ainda que os moradores evitem permanecer próximos a árvores, postes, muros e estruturas que possam apresentar risco durante períodos de chuva intensa. Também é importante manter distância de rios e canais, principalmente quando houver elevação do nível da água.



A população deve acompanhar os comunicados oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil, já que as condições meteorológicas podem sofrer alterações e exigir novas medidas de prevenção. LEIA MAIS: Magé ganha totens para acompanhar o controle de qualidade da água Com a continuidade da chuva, a orientação da Defesa Civil é que a população redobre os cuidados e evite deslocamentos desnecessários, especialmente em regiões onde há histórico de ocorrências durante períodos de precipitação intensa. A recomendação é não tentar atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro, já que a força da água pode representar perigo mesmo quando a profundidade parece pequena.A possibilidade de enxurradas também preocupa, principalmente em vias com declives e locais próximos a rios, canais e córregos. O acúmulo de água pode provocar elevação rápida do nível dos cursos d'água, atingindo ruas e imóveis em pouco tempo.Outro ponto de atenção são as áreas de encostas e terrenos com risco de deslizamento. Moradores dessas localidades devem observar possíveis sinais de movimentação do solo, como rachaduras em paredes e terrenos, inclinação de árvores e postes, estalos na estrutura dos imóveis e surgimento de água barrenta no chão. Caso identifiquem algum desses sinais, devem deixar o local imediatamente e procurar um ambiente seguro.orienta ainda que os moradores evitem permanecer próximos a árvores, postes, muros e estruturas que possam apresentar risco durante períodos de chuva intensa. Também é importante manter distância de rios e canais, principalmente quando houver elevação do nível da água.A população deve acompanhar os comunicados oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil, já que as condições meteorológicas podem sofrer alterações e exigir novas medidas de prevenção.

Telefones de emergência

Em caso de emergência, os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



A Defesa Civil de Magé também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp, nos números:



(21) 98644-5425



(21) 99332-5170



A recomendação é que os moradores permaneçam atentos às condições do tempo, evitem áreas alagadas e procurem locais seguros diante de qualquer situação de risco.