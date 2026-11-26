Quilombo de Bongaba celebra Dia das Crianças com educação antirracistaDivulgação
Um dos participantes foi Paulo José dos Reis, conhecido como Pai Paulo de Ogum, liderança do Quilombo de Bongaba, mestre de Saberes Tradicionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e integrante da Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ). Ele apresentou a experiência da comunidade mageense e ressaltou a importância de garantir que pesquisas acadêmicas respeitem os conhecimentos tradicionais e reconheçam as pessoas responsáveis por sua preservação.
Durante a mesa intitulada “Ética no acesso ao Patrimônio Genético”, Pai Paulo abordou o papel das folhas e ervas nos saberes ancestrais. Segundo ele, o conhecimento sobre essas espécies envolve práticas específicas de plantio, coleta, preparo e utilização, transmitidas entre gerações e diretamente relacionadas à cultura e à identidade das comunidades tradicionais.
O líder quilombola também destacou que o acesso a esses conhecimentos deve ser acompanhado de responsabilidade e reconhecimento. Para ele, os pesquisadores precisam estabelecer uma relação de respeito com as comunidades, identificar a origem dos saberes utilizados e garantir que os resultados dos estudos retornem às pessoas que contribuíram para sua realização.
Como exemplo dessa prática, Pai Paulo apresentou o modelo adotado no Quilombo de Bongaba. No território, pesquisadores interessados em desenvolver estudos precisam assumir compromissos com a comunidade por meio da assinatura de um termo de responsabilidade. A medida busca estabelecer condições para que as pesquisas sejam realizadas com respeito aos conhecimentos compartilhados e aos direitos dos moradores.
Outro ponto destacado foi a importância da aproximação entre universidades e comunidades tradicionais. Segundo Pai Paulo, o diálogo direto permite uma troca de experiências que valoriza tanto o conhecimento acadêmico quanto os saberes construídos ao longo de gerações nos territórios quilombolas.
A discussão também contou com a participação de Salomão Inácio Clemente, liderança do povo indígena Ticuna, antropólogo e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Ele apresentou aspectos da relação de seu povo com a floresta e os rios, além de conhecimentos sobre plantas medicinais e práticas de cura. Salomão defendeu que as pesquisas científicas sejam realizadas mediante autorização das comunidades e garantam a devolução dos resultados.
A mesa teve ainda a participação do historiador Crenivaldo Veloso Junior, chefe do Setor de Etnologia e Etnografia do Museu Nacional, que ressaltou a importância da presença dos povos tradicionais nas universidades e da criação de protocolos para orientar o acesso dos pesquisadores aos territórios.
O XI Workshop UFFGen foi coordenado pelo professor Helvécio Cardoso Corrêa Póvoa, do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF/UFF), e teve como tema central “O papel das instituições na implementação da Lei da Biodiversidade”. A programação também incluiu uma apresentação do biólogo André Gasper sobre os procedimentos de cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), conforme as exigências da Lei Federal nº 13.123/2015.
A participação de Pai Paulo de Ogum levou a realidade de Bongaba para uma discussão nacional sobre biodiversidade, pesquisa científica e direitos dos povos tradicionais. O debate reforçou a importância de reconhecer as comunidades quilombolas não apenas como fontes de informação para estudos acadêmicos, mas como protagonistas na preservação e transmissão de conhecimentos fundamentais para a sociedade e para a conservação da biodiversidade.
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