Quilombo de Bongaba celebra Dia das Crianças com educação antirracista - Divulgação

Quilombo de Bongaba celebra Dia das Crianças com educação antirracistaDivulgação

Publicado 26/11/2026 18:45 | Atualizado 26/11/2026 19:05

Pai Paulo de Ogum em coferência online na UFF Reprodução/Arquivo pessoal

O líder quilombola também destacou que o acesso a esses conhecimentos deve ser acompanhado de responsabilidade e reconhecimento. Para ele, os pesquisadores precisam estabelecer uma relação de respeito com as comunidades, identificar a origem dos saberes utilizados e garantir que os resultados dos estudos retornem às pessoas que contribuíram para sua realização.Como exemplo dessa prática, Pai Paulo apresentou o modelo adotado no Quilombo de Bongaba. No território, pesquisadores interessados em desenvolver estudos precisam assumir compromissos com a comunidade por meio da assinatura de um termo de responsabilidade. A medida busca estabelecer condições para que as pesquisas sejam realizadas com respeito aos conhecimentos compartilhados e aos direitos dos moradores.Outro ponto destacado foi a importância da aproximação entre universidades e comunidades tradicionais. Segundo Pai Paulo, o diálogo direto permite uma troca de experiências que valoriza tanto o conhecimento acadêmico quanto os saberes construídos ao longo de gerações nos territórios quilombolas.A discussão também contou com a participação de Salomão Inácio Clemente, liderança do povo indígena Ticuna, antropólogo e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Ele apresentou aspectos da relação de seu povo com a floresta e os rios, além de conhecimentos sobre plantas medicinais e práticas de cura. Salomão defendeu que as pesquisas científicas sejam realizadas mediante autorização das comunidades e garantam a devolução dos resultados.A mesa teve ainda a participação do historiador Crenivaldo Veloso Junior, chefe do Setor de Etnologia e Etnografia do Museu Nacional, que ressaltou a importância da presença dos povos tradicionais nas universidades e da criação de protocolos para orientar o acesso dos pesquisadores aos territórios.O XI Workshop UFFGen foi coordenado pelo professor Helvécio Cardoso Corrêa Póvoa, do Instituto de Saúde de Nova Friburgo (ISNF/UFF), e teve como tema central “O papel das instituições na implementação da Lei da Biodiversidade”. A programação também incluiu uma apresentação do biólogo André Gasper sobre os procedimentos de cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), conforme as exigências da Lei Federal nº 13.123/2015.A participação de Pai Paulo de Ogum levou a realidade de Bongaba para uma discussão nacional sobre biodiversidade, pesquisa científica e direitos dos povos tradicionais. O debate reforçou a importância de reconhecer as comunidades quilombolas não apenas como fontes de informação para estudos acadêmicos, mas como protagonistas na preservação e transmissão de conhecimentos fundamentais para a sociedade e para a conservação da biodiversidade.