Empreendedores individuais e donos de micro e pequenas empresas de Maricá terão uma ótima oportunidade de aperfeiçoar suas capacidades logo no início de 2020.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico abre, na próxima quinta-feira (19/01), cadastramento para cursos e oficinas ministrados por profissionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Parte do Programa Somos Maricá, a ação tem por objetivo capacitar e valorizar o comércio e a mão-de-obra locais. Os interessados em participar deverão comparecer à sede da Secretaria (Rua Domício da Gama 65, loja 02, Centro). O cadastro pode ser feito usando o CPF, o registro como MEI ou o CNPJ, além de cópias de documento de identidade e de comprovante de residência em Maricá.



Cada pessoa pode fazer até dois cursos, que dão direito a certificado de conclusão e começam a ser ministrados em fevereiro, no auditório da secretaria. Vale ressaltar que o número de vagas para cada curso é limitado e, em caso de grande procura, inscrições feitas com MEI ou CNPJ terão prioridade. Veja aqui o calendário de aulas previstas e o conteúdo de cada curso.