Prefeitura reativa Polo de Atendimento unidade Itaipuaçu devido aumento de infectados e casos suspeitos Foto: Marcos Fabrício

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 17:07 | Atualizado 10/12/2020 17:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá reabriu nesta quarta-feira (09/12) o polo de atendimento exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19, em Itaipuaçu. A unidade está localizada entre as Ruas 8 e 9, próximo à sede distrital da Prefeitura, no Jardim Atlântico Oeste, e funcionará todos os dias, das 8h às 20h. O polo conta com seis profissionais da saúde, sendo dois médicos, dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem, tem capacidade para atender até 600 pessoas por dia.



No local, os pacientes passam por uma avaliação do médico, em seguida, caso haja necessidade, são encaminhados para realização do teste PCR (com coleta através de swabs) ou do teste sorológico (com coleta de sangue). Este é segundo polo aberto pelo município esta semana. O primeiro funciona na área externa da UPA de Inoã.



Moradora de Itaipuaçu, Maria José Alves de Souza, de 57 anos, elogiou o atendimento. “Como eu estava muito resfriada e tossindo bastante, procurei o polo. O atendimento foi maravilhoso, primeiro passei pela triagem, depois pelo médico na tenda e fui encaminhada para fazer o teste. Recebi também vários medicamentos, remédio para tosse, para dor de cabeça. Estou muito satisfeita com todo o atendimento”, afirmou.



De acordo com o cirurgião dentista Mateus de Almeida, de 27 anos e morador do Jardim Atlântico, o polo de Itaipuaçu traz grande benefício à população do distrito.



“Um tempo atrás, eu tive sintomas da Covid-19 e tive que procurar atendimento no Centro, mas nem todo mundo tem possibilidade de se transportar. Ter esse atendimento com toda a estrutura aqui em Itaipuaçu, próximo às nossas casas, facilita muito”, destacou.



Para conter o avanço da doença no município, em um momento de aumento nos casos em toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Prefeitura adotou várias outras medidas além da ampliação da rede de polos de atendimento, a porta de entrada da população ao atendimento na pandemia. Além da distribuição de milhares de máscaras de proteção, foram intensificadas as ações de fiscalização ao cumprimento do decreto que estabelece os protocolos de segurança sanitária para a Covid-19, o que inclui evitar aglomerações, verificar a temperatura de pessoas em locais com sinais de algomeração e incentivar o uso do álcool em gel. Em paralelo, a área de Saúde também se reequipou para enfrentar o crescimento da demanda, sobretudo com a ampliação da capacidade do Hospital Ernesto Che Guevara, que passou a ter 70 leitos de UTI para Covid com a criação de um quarto Centro de Tratamento Intensivo (CTI) provisório.