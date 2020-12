Prefeitura de Maricá Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, e a Marinha do Brasil firmaram nesta quarta-feira, 09/12, uma parceria para futuras ações de fiscalização nas lagoas e nas praias do município.



Militares da equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos visitaram a Defesa Civil para conhecer os equipamentos de prevenção, e coletar informações estatísticas de salvamento aquático. Os dados serão utilizados como parâmetro para futuras ações de fiscalização nas praias e lagoas durante o verão.



Para Celso Netto, secretário da pasta, a parceria torna-se importante por garantir as seguranças nas águas do município. "Mesmo no período de pandemia, com a proximidade do verão nossa cidade pode vir a receber uma grande quantidade de turistas e veranistas, alguns trazendo embarcações de pequeno porte e jet skis, cabe a autoridade marítima, com o apoio da Defesa Civil, regular e fiscalizar essas embarcações a fim de garantir a segurança da população", comentou.



Ainda de acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, as regras para navegação com jet ski precisam ser respeitadas e cumpridas, como a distância limite para se navegar (200 metros da orla da praia) e o desembarque nas praias, que é permitido, mas a aproximação deve ser perpendicular à orla, e a velocidade não pode ultrapassar 3 nós (5,5 km/h). Além disso, as embarcações só podem ser conduzidas por pessoas habilitadas, e a inobservância pode gerar detenção e apreensão da embarcação com aumento de pena, caso seja constatada utilização de álcool.



"O objetivo da Capitania dos Portos é coibir os casos de imprudência por pessoas não credenciadas, aumentar a fiscalização e estabelecer a parceria com a Defesa Civil para fiscalização nas praias e em todo complexo lagunar", explicou o tenente Pereira, da Marinha do Brasil.



A Capitania dos Portos disponibiliza os números (21) 2104-5480 e (21) 972998300 (WhatsApp), para denúncias.