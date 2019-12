Maricá - Setecentas palmeiras das espécies rabo de raposa e imperial serão colocadas pela Prefeitura até fevereiro de 2020 nos canteiros da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) que ficam dentro do território do município.



De acordo com Francisco Lameira, da Diretoria de Parques e Jardins da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), além das palmeiras, ipês rosa, amarelo e roxo também serão plantados nos mesmos locais. Ele também falou um pouco sobre o plano, que faz parte do projeto de paisagismo da cidade.



“É uma maravilha para a gente. Além de embelezar a chegada à Maricá, o local também terá uma manutenção constante, o que trará mais segurança principalmente para quem trafega por ali. Vai ficar bonito”, explicou Francisco.



Parte do mesmo plano, uma parceria da Somar com a Secretaria de Cidade Sustentável vai iniciar o plantio de mudas, principalmente de ipês, em vários pontos da cidade. Vale ressaltar que Maricá tem um horto municipal onde são oferecidas mudas de várias espécies gratuitamente, não só de ipê. É só ir ao local, que fica junto do Complexo de Infraestrutura do Caxito. As espécies são variadas, como Pata de Vaca, Genipapo, Goiaba, Algodão-da-Praia, Aroeira, Ipê Rosa, Capim-limão e Acácia.