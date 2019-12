Maricá - Além da programação no Centro e Araçatiba, outros dois distritos da cidade também contam com decoração natalina. A Praça Nossa Senhora das Graças, em Ponta Negra, e a Praça do Ferreira, em Itaipuaçu, receberam decoração especial para o Natal.



No sábado muitas famílias foram na praça de Ponta Negra aproveitar a programação do Natal Iluminado, que, além da iluminação, contou com apresentações de mágica e de ventriloquismo.



Morador de Itaboraí, Gustavo Ribeiro levou as filhas Lorena e Larissa para a praça e era só elogios ao evento. “Maricá está de parabéns, tem atrações para todos os gostos. Ontem estivemos no Natal Iluminado, em Araçatiba, que está bonito demais. Adoramos o desfile”, disse ele.



Tiago Moraes, que mora São Gonçalo, estava com a sobrinha Ana Lua, de 5 anos, e afirmou que pretende curtir a virada do ano na cidade.



“Maricá está bom à beça, o evento aqui é mais uma opção. Recomendo que visitem a cidade”.



Já a moradora de Ponta Negra Elisângela Pereira disse estar feliz com a programação natalina da cidade. “Está tudo ótimo, perfeito mesmo, tudo lindo. Não tem coisa melhor que curtir o fim de ano aqui. Quero que Maricá fique lotada, que São Gonçalo toda venha pra cá”, brincou ela.