Maricá - De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com informações sobre o PIB (Produto Interno bruto) dos municípios mostrou que de 2016 a 2019 observa grandes diferenças em relação as cidades e regiões em que a economia está ancorada em commodities agrícolas e minerais, comercializados em âmbito nacional e internacional e os municípios que recebem royalties.

Entre 2016 e 20197 os municípios com maior ganho em relação ao PIB brasileiro foram: Maricá (RJ), Parauapebas (PA), Ribeirão Preto (SP), Niterói (RJ) e Goiania (PE), todas as cidades aqui citatas tiveram crescimento de 0,1 ponto percentual. Em Maricá, o ganho de participação resultou da extração de petróleo, beneficiada pelo aumento de preço no mercado internacional.

Somente em 2019, Maricá já arrecadou R$ 646 milhões em royalties e participação especial como informa a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). A tendência de crescimento é real porque os megacampos, como a Bacia de Santos e de Búzios, avançarão nos próximos anos.

O PIB per capita de um município mede o valor total de bens e serviços finais (excluindo transações intermediárias) produzindo por cada habitante, em Maricá a tendência é de um crescimento ainda mais significativo em 2020.