Prefeitura entrega mais 1048 bolsas do Passaporte Universitário

A Prefeitura de Maricá entrega nesta sexta-feira (20/12) mais 1048 bolsas de estudo de graduação, sendo 48 de Medicina, do Programa Passaporte Universitário. A cerimônia, realizada pela Secretaria de Educação, acontece às 17h, no Colégio Cenecista, no Centro.



Atualmente 2.700 pessoas já estudam com seus custos integralmente cobertos pela Prefeitura. Ao todo, cinco instituições são credenciadas pela prefeitura para receber alunos com bolsa integral.



A Colégio Cenecista fica na Rua Barão de Inoã, no Centro.