Homem é detido após atirar em festa

Uma festa terminou em tiros e um homem foi detido, a festa aconteceu na noite do último sábado (21), e o fato aconteceu no Bairro de Itaipuaçu.

Foi na Rua 124 no loteamento Jardim Atlântico Leste, de acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o bairro para verificar uma denuncia de crime contra mulher com disparo de arma de fogo. Ao chegar ao local, foram informados que, após uma discussão em uma festa, um homem, de 38 anos, teria invadido uma residência ao lado do local do evento e realizou diversos disparos.

Ninguém ficou ferido durante a ação do suspeito, que foi detido e levado para a 76ª DP, em Niterói.