João Gabriel faz show do Pre-Revellon

O cantor sertanejo João Gabriel é mais a atração confirmada do pré-réveillon de Maricá na orla de Araçatiba preparado pela Secretaria de Turismo. A apresentação acontece no próximo sábado (28/12), a partir das 22h30. O cantor promete embalar as boas vibrações para receber o ano novo.



Estourado em várias regiões do país, João Gabriel recentemente lançou o EP João Gabriel no Morro nas plataformas digitais. A obra tem participações de Dilsinho e MC Maneirinho, o material conta com seis músicas e foi gravado no Rio de Janeiro, no Morro da Urca.



Outra música de sucesso do cantor é Eu Quero Sempre Mais com mais de cinco milhões de visualizações no Youtube.



João Gabriel já se apresentou em outras festas da cidade como o Arraiá Maricá e o FestMar.