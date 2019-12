Placa proíbe permanência nas grutas do Spar em Inoã

Foi colocada uma placa na trilha que leva as as Grutas do Spar, uma mina desativada entre Maricá e São Gonçalo, um local lindo e curioso, que parou no tempo entre a época das minerações e o turista pode contemplar a natureza, tal placa supostamente informa sobre um possível fechamento das grutas como atração turística.

A placa informa que a Agência Nacional de Mineração determinou a proibição às Grutas Subterrâneas, conhecidas como ‘Grutas do Spar’

Informações recebidas dos leitores, a Agência Nacional de Mineração teria informado que após uma vistoria da ANM em Agosto de 2019, foi exigido à empresa ‘Mineração Spar’, que ainda atua no local, para que ela disciplinasse o acesso de terceiros à mina, ou seja, que fossem instaladas placas para orientar os visitantes, levando mais segurança à todos.



A redação de O Dia Maricá entrou em contato com o órgão regulador de mineiração no país, porém ainda não obtivemos uma resposta.

As Grutas do Spar são formações rochosas formadas após a exploração de feldspato em uma escavação desativada no bairro Spar, que tem esse nome devido a uma homenagem ao Ministro Luis Sparano. O local é visitado por milhares de moradores e turistas por ano,obviamente tem seu pique de visitas entre os meses de dezembro e março, com o aumento dos turistas na cidade.