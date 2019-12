Baleia passeia por praia em Maricá

Na manhã desta sexta-feira 27, muitos moradores e turistas foram contemplados hoje por uma linda visão; uma baleia (pela descrição e pela época do ano) provavelmente da raça Jubarte, nadava ativamente na praia da barra de Maricá.

A baleia foi vista entre 09:40 e 10;40 e estava bem próximo a praia. Pesquisadores do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da UERJ, afirma que; nesta época do ano (dezembro e janeiro) as baleias chegam mais próximas das praias, e o mar de Maricá é propicio a visita por conta de sua profundidade.

É importante redobrar a atenção nestas regiões de alta profundidade principalmente nesta época do ano, e os pescadores que buscam cardumes em suas redes tem que tomar muito cuidado porque o risco de colisão de barcos com a baleias é alto, em função delas estarem navegando próximo ao litoral neste período,