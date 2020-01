Shows de verão animam a Orla da cidade

A Prefeitura de Maricá inova mais uma vez e realiza o projeto “Verão 2020” entre os dias 4 de janeiro e 16 de fevereiro de 2020.

O evento promete reunir em todos os fins de semana, moradores e visitantes nas praias, lagoas e lonas da cidade, proporcionando assim, o encontro de todas as tribos para curtir músicas de diferentes estilos musicais nas vozes de artistas locais e renomados.



Realizado pela Secretaria de Turismo, o “Maricá Praia Show” vai contar com apresentações dos artistas Pratas da Casa em trios elétricos das 9h às 18h, nos sábados e domingos compreendidos entre 4 e 26 de janeiro, em quatro orlas da cidade: Ponta Negra, Cordeirinho, Barra e Itaipuaçu, respectivamente nessa ordem.



Do dia 31 de janeiro ao dia 16 de fevereiro, acontece o “Festival de Verão Cultural” organizado pela Secretaria de Cultura.

Entre os artistas que vão se apresentar nas praias da Barra, de Ponta Negra e Itaipuaçu, nas lagoas de Araçatiba, Amendoeiras (São José do Imbassaí) e Itapeba, e Lona Cultural de Inoã estão: Toni Garrido; o grupo de rap Oriente; o sertanejo Danilo Faddoul; as bandas de forró Pimenta do Reino e Raiz do Sana; a cantora de hip-hop Lary e os grupos de reggae Maneva e Ponto de Equilíbrio. Outras atrações ainda estão sendo confirmadas e serão divulgadas em breve.



Programação “Maricá Praia Show”



Palco Ponta Negra – Avenida Litorânea (praia)



Sábado (04/01)



9h – Som mecânico



10h30 – Claudinho Guimarães



16h – Rafael Caçula



18h – Encerramento





Domingo (05/01)



9h – Som mecânico



10h30 – TatudoemCasa



16h – Beto Kauê



18h – Encerramento





Palco Cordeirinho – Rua 90 com praia



Sábado (11/01)



9h – Som mecânico



11h – ThunderRock



14h – Bruna e Marcela



16h – Yara Vellasco



18h – Encerramento





Domingo (12/01)



9h – Som mecânico



10h30 – Dida Show e Raquel Fonseca



16h – Edinho Manhoso



18h – Encerramento





Palco Barra de Maricá – Avenida Maysa com Rua 13



Sábado (18/01)



9h – Som mecânico



11h – Forró Brasil



16h – Bruno Berner



18h – Encerramento



Domingo (19/01)



9h – Som mecânico



11h – Betinho Bahia e Ismayer Alves



14h – Jô Borges



16h – Douglas Kalí



18h – Encerramento





Palco Itaipuaçu (Rua Professor Cardoso de Menezes – antiga Rua 1 – com praia)



Sábado (25/01)



9h – Som mecânico



11h – ThunderRock



15h – Roan Victor



18h – Encerramento







Domingo (26/01)



9h – Som mecânico



11h – Marianna Cunha



16h – Pepinho



18h – Encerramento