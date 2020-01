Empresa de Transportes Pública divulga novos Itinerários

O verão na cidade tradicionalmente já é uma época de aumento de fluxo de pessoas na cidade, e nos últimos anos a cidade está cada vez mais super lotada de turistas.

Com isso em mente a Empresa Pública de Transportes (EPT) anunciou mudanças nos itinerários de algumas linhas.

As alterações serão realizadas durante o período do verão, por conta do aumento de circulação de passageiros que utilizam os serviços de transporte público da cidade.



Confira os itinerários abaixo, de acordo com o comunicado OFICIAL da EPT:

Comunicado Oficial EPT - EPT