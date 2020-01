Confirmação de matrícula na rede estadual começa

Estudantes que se inscreveram na 1ª fase de pré-matrículas pela internet, por meio do site Matrícula Fácil, devem ir à escola em que foram alocados, a partir desta segunda-feira, dia 6, e confirmar a vaga no ano letivo de 2020. O prazo termina na quarta-feira, dia 8.

“Os estudantes e responsáveis devem ficar atentos para não perder o prazo. Neste ano, os alunos devem encontrar outro cenário na rede pública estadual, em que receberão uniformes novos, que não eram distribuídos há dez anos; encontrarão escolas climatizadas ou em processo de climatização, uma vez que todas estarão climatizadas até abril, além de outras ações que serão desenvolvidas no decorrer deste ano”, declara o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes.

No ato da matrícula é necessário apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade ou documento que a substitua (Certidão de Nascimento ou Casamento); CPF, se possuir; Histórico Escolar ou Declaração da última unidade de ensino em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso) e Comprovante de Residência.

Na 1ª fase, os alunos indicaram três opções de sua preferência. A Seeduc esclarece que os estudantes são alocados obedecendo aos seguintes critérios, conforme o art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesta ordem:

1 – preferência à pessoa com deficiência, conforme estabelecido no art. 54, III do Estatuto da Criança e do Adolescente; 2 – preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos, conforme previsto no art. 227 da Constituição Federal; 3 – permanência na Rede Pública de Ensino; 4 – proximidade da residência, conforme estabelece o art. 53, V do Estatuto da Criança e do Adolescente; 5 – em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.



O secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, lembra que os candidatos não alocados na 1ª fase terão, exclusivamente, os dias 21 e 22 de janeiro para fazer a inscrição na 2ª fase.



– Já os candidatos que se inscreveram na 1ª fase e que não confirmarem matrícula de 6 a 8 de janeiro e os alunos do Ensino Fundamental e Médio que não participaram da 1ª fase, poderão se inscrever a partir do dia 23 de janeiro na 2ª fase – informa Pedro Fernandes.



SERVIÇO



Confirmação da pré-matrícula: de 6 a 8 de janeiro (na unidade em que o aluno foi selecionado)



Inscrição da 2ª Fase da Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br). Exclusivo para os candidatos não alocados da 1ª Fase: de 21 a 22 de janeiro





Inscrição da 2ª Fase da Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br). Aos candidatos não alocados, aos que não confirmarem matrícula e aos novos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio que não participaram da 1ª fase de matrículas: a partir do dia 23 de janeiro.