Montagem da Passarela do Marine

A Prefeitura de Maricá concluiu na noite desta segunda-feira (06/01) a montagem da estrutura da nova passarela para pedestres, localizada na altura do Km 22 da RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), em São José do Imbassaí, próximo ao loteamento do Marine.



Durante a ação, iniciada por volta das 21h, foi necessária a interdição de ambos os sentidos da rodovia e o tráfego foi desviado pelas ruas internas do bairro. De acordo com o engenheiro civil da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), Jorge Heleno, o horário foi escolhido estrategicamente por se tratar de um período de menor fluxo na via.



“Hoje basicamente a atividade aqui é a execução do pilar central e o içamento dos dois pisos da passarela sendo uma de 15m e a outra de 20m”, explicou Jorge Heleno. “Posteriormente será realizada a finalização dos guarda-corpos, das rampas de acessos, calçadas, acessibilidade, paisagismos, entre outros acabamentos”, completou. “Acreditamos que dentro de um mês a passarela já estará liberada para uso dos pedestres”, anunciou o engenheiro.



Ainda segundo Jorge Heleno, a decisão pelo formato em “Z” da passarela ao invés do tradicional formato em “U” se deu devido as características do local, evitando assim, a necessidade da retirada de árvores.



A passarela que começou a ser montada em 25 de outubro de 2019 possui extensão de 34 metros e 6,50 m de altura, com rampas de 2 metros de largura. O investimento do município é de R$ 1,5 milhão.



Para este ano a Somar prevê ainda a construção de mais duas passarelas sobre a RJ-106, nos quilômetros 16 – altura da Escola Municipalizada de Inoã – e 23,5 – para acesso ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, cuja previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2020.