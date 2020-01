IPTU já pode ser emitido pela internet

Maricá - Desde o início de janeiro, a Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, envia os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos contribuintes pelos Correios, mas quem ainda não recebeu tem opções para obter o documento e efetuar o pagamento do imposto pela internet. A guia pode ser acessada no portal da prefeitura (clique aqui) ou nos postos dos Serviços Integrados Municipal (SIM) do Centro, de Inoã e Itaipuaçu.



No site ou num dos postos do SIM, basta ao morador informar o número da matrícula do imóvel para retirar o boleto, tanto para a primeira parcela do IPTU quanto para pagamento da cota única – nos dois casos, o vencimento é no dia 28 de fevereiro, mas quem optar por pagar de uma só vez terá desconto de 15% no valor do imposto devido.



Quem resolver imprimir o boleto pela internet deve acessar o site www.marica.rj.gov.br, clicar na aba ‘Serviços’, em seguida em ‘Arrecadação’ e em ‘IPTU’.



Veja abaixo como ficou o calendário de IPTU para 2020.



PARCELA VENCIMENTO:



128/02/2020 (também vence a cota única)

231/03/2020

330/04/2020

429/05/2020

530/06/2020

631/07/2020

731/08/2020

830/09/2020

930/10/2020

1030/11/2020